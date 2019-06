Tien poskeen hylätty autonromu on malka katsojan silmässä ja piikki maanomistajan lihassa

0

Kirosana pääsee Irma Eiskosen suusta, kun hän muistelee ensi reaktiotaan huomattuaan keväällä, että autonraato oli ilmestynyt puolisonsa mökille vievän yksityistien laitaan.

Vielä myöhään syksyllä vaaleanvihreä Fiat Marea oli seisonut keula rutussa Rantatien varressa, bussipysäkin ja Veromalammentien risteyksen välisellä alueella.

Sitten syksy alkoi kääntyä talveksi, eikä Eiskonen enää käynyt mökillä. Rantatietä hän kuitenkin toisinaan ajoi ja pani merkille, että autonraato oli hävinnyt.

Eiskosen mielessäkään ei käynyt, että auto olisi siirretty hänen puolisonsa maille.

— Ei sitä tähän työnnetty ole.

Matkaa Rantatieltä vanhalle tielinjaukselle, joka on nykyään Eiskosen yksityistie, on puolitoista sataa metriä.

Kenen on vastuu

Kun Eiskonen soitti autosta poliisille, hän sai kuulla auton hävittämisen olevan maanomistajan murhe.

Eiskonen ei saata käsittää, että vastuu valtion ylläpitämän tien varteen hylätystä autosta on vieritetty yksittäisen ihmisen harteille. Iäkkäällä naisella on muitakin huolia kannettavanaan.

— Ei minulla ole rahaa maksaa auton siirrosta.

Eiskosta pelottaa, että joku tuikkaa autonraadon tuleen ja liekit leviävät hänen puolisonsa metsään. Sitten huhtikuun lopun, jolloin hän ensi kertaa näki auton niillä sijoillaan, sitä on vandalisoitu rikkomalla ikkunat, varastamalla takapenkit, tuomalla autoon jätettä ja töhrimällä sitä maalaamalla.

Erinäisiä jätekasoja on myös yksityistien ja Rantatien väliin jäävällä maakaistaleella, joka kuitenkin kuuluu naapurille.

Fiatin kyydissä on Lappeenrannan pysäköinninvalvonnan kirjoittama siirtokehotus, joka on päivätty marraskuun lopulle 2018. Kehotukseen siirtää auto Kanavansuun Varvintieltä on kirjattu syyksi toisen ajoneuvon rekisterikilvet.

Siirtokehotukseen auton väriksi on pantu vihreä mutta merkiksi Ford, joten avoimeksi jää, onko kyse samasta autosta.

Enää Fiatissa ei ole kilpiä. Etupuskuriin on maalattu rekisteritunnus, joka sekin kuuluu aivan toiseen ajoneuvoon.

Kuljettaja kaasutti tiehensä

Valtion väylien kunnossapidosta vastaavan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) siirrättämien ajoneuvojen listalta autoa ei löydy.

Kunnossapidon alueurakoitsijan, NCC Suomi Oy:n vastaava työnjohtaja Henri Skyttä uskoo silti kuulleensa ajoneuvosta.

— Vihreä Fiat törmäsi aliurakoitsijamme kuorma-auton perään kiinnitettyyn hiekoitinlaitteeseen, kun tämä oli hiekoittamassa Rantatietä Joutsenon puoleisessa päässä. Olisikohan se ollut joulu- tai tammikuuta.

Peräänajon jälkeen kuljettaja kaasutti tiehensä. Fiatista tehtiin sen jälkeen havainto vain sosiaalisessa mediassa, kun joku oli jakanut kuvan kolhiintuneesta autosta.

Hylkyautot kaupungin varikolle

Tienposkeen hylätyt ajoneuvot toimitetaan koko Lappeenrannan alueella kaupungin varikolle.

— Jos auto on vaarallisessa paikassa, voidaan tehdä hätäsiirto eli siirtää auto ensimmäiseen turvalliseen paikkaan, josta on mahdollisuuksien mukaan näköyhteys alkuperäiselle paikalle. Ennen siirtoa ajoneuvot yleensä valokuvataan, ettei jälkikäteen väitetä auton vaurioituneen siirron yhteydessä, Skyttä kuvaa prosessia.

Hän pitää poissuljettuna, että NCC olisi Rantatien tapauksessa siirtänyt auton sivutielle.

— Siirrosta aiheutuu kuluja. Siirto pitää olla hyvin tehty ja dokumentoitu, jotta kuluille saadaan maksaja. Ei meitä hyödytä lähteä autoja nykimään turhan päiten.

