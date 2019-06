Poliisi selvittää hinaajan osuutta öljypäästöön Pulpin edustalla

0

Kaakkois-Suomen poliisi selvittää, mikä osuus puutavaraa Metsä Fibren tehtaalle tuoneella hinaajalla on tehtaan edustan öljypäästöön.

Metsä Fibre Oy:n satamassa havaittiin torstaina aamulla veden pinnalla öljymäinen lautta. Öljyhavainto asettuu samaan ajankohtaan, jolloin hinaaja toi puutavaraa satamaan. Asiasta ilmoitettiin hätäkeskukseen ja pelastuslaitos rajasi alueen öljypuomein torstaina aamupäivän aikana.

Tehtaan prosesseista öljy ei ole peräisin. Asia selvitettiin tehtaan ja pelastuslaitoksen yhteisissä tutkimuksissa, ja öljynäytteet tukevat sitä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on aloittanut esitutkinnan öljymäisen aineen joutumisesta vesistöön. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Poliisi on suorittanut tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa ja tapauksen johdosta tullaan kuulustelemaan useita henkilöitä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

