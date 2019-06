Miun Joutseno: Kerro Joutsenostasi kuvin tai sanoin

0

Yksi minun lempimaisemistani Joutsenossa on kuvan peltoaukea, joka avautuu auton ikkunasta ajaessani arkiaamuisin Kuutostietä Joutsenon keskustaan töihin ja palatessani illalla jälleen kotiin.

Mikä on sinun lempipaikkasi Joutsenossa? Missä sinun sielusi ja silmäsi lepäävät? Kerro siitä kuvin ja/tai sanoin. Keräämme tänä vuonna 380 vuotta täyttävän Joutsenon kunniaksi lukijoidemme ajatuksia Joutsenosta ja joutsenolaisuudesta.

Ilmaisumuoto on vapaa, kunhan se — esimerkiksi teksti, valokuva, piirros, video — on toimitettavissa lehtemme toimitukseen sähköisesti (sähköpostilla: toimitus@joutsenolehti.fi, kirjoita aihekenttään ”Miun Joutseno”; verkossa: www.joutsenolehti.fi/osallistu —> Miun Joutseno) tai postitse (osoitteella: Paikallislehti Joutseno, Keskuskatu 7, 54100 Joutseno, kuoreen merkintä ”Miun Joutseno”) 31. heinäkuuta mennessä.

Julkaisemme lukijoidemme hengentuotoksia Joutseno-lehdessä elokuisten Joutseno-päivien aikaan. Puhuttelevimmat teokset palkitsemme Joutseno-lehden vuosikerralla ja digilehden lukuoikeuksilla. Julkaistusta aineistosta ei makseta palkkiota eikä aineistoa palauteta. Muista liittää mukaan yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite digilehden aktivoimiseksi).

TIINA MANSIKKA