Kuurman pohjalta Hernemäen huipulle—Joutsenon korkein paikka löytyy Pulpin vesitornin luota, matalin on puolestaan aivan rajanpinnassa Kuurmanpohjassa

102 metriä. Matkana se ei ole pitkä, mutta pystyyn käännettynä korkeus on jo melkoinen.

Noin 100 metriä on korkeusero, joka on Joutsenon korkeimman ja matalimman paikan välillä. Joutseno-lehti kävi vierailemassa sekä pitäjän korkeimmalla, että matalimmalla paikalla merenpinnasta mitattuna.

— 100 metrin korkeusvaihtelu on kuitenkin melko suurta Joutsenossa, joka pääosin on melko tasaista seutua, toteaa Joutsenon Kullervon suunnistaja Teppo Pellinen joka on lupautunut paikoille oppaaksi ja kartta-asiantuntijaksi.

Matalimmalla paikalla tulee mieleen pohjalla olo. Rehevä rytökorpi nousee rinteinä molemmin puolin. Keskellä rotkoa solisee Saarenoja.

Pellinen vilkaisee karttaa. Toteamme yhteistuumin kohteen saavutetuksi.

Maanmittauslaitoksen karttapalvelun mukaan olemme noin 18 metrin korkeudella merenpinnasta. Tunnepuolella päällimmäisenä ei ole korkeus. Ennemmin tuntuu sukellukselta syvyyksiin, ja se on retken perimmäinen tarkoituskin.

Jo paikannimi kertoo tilanteesta. Olemme Kuurmanpohjan kupeella, aivan rajan vieressä.

Pohja kertoo oman tarinansa, Kuurma puolestaan tarkoittaa rotkolaaksoa. Rotkolaaksonpohja. Tuntuu järkeenkäyvältä. Kuurma on jyrkkärinteinen voimakkaan vedenvirtauksen aiheuttaman pohjaeroosion tulos. Täällä ovat jyllänneet monetkin voimat.

Patsastelemme muinaisen Itämeren Yoldiameri- ja Ancylusjärvivaiheen aikaisilla muinaisrannoilla. Oman silauksensa maiseman muotoihin on antanut jääkausi. Toteamme, että voimat, jotka alueella ovat mellastaneet, ovat valtavia.

Kuten syvyyksiin sopii, näköala rajoittuu muutamaan kymmeneen metriin.

Ympärillä on rehevää lehtokasvustoa ja ojaa reunustavat rinteet kurottelevat ylöspäin. Pohjoispuolen Muilamäki nousee noin 65 metriin ja etelän Purmäki kymmenkunta metriä ylemmäs.

Asujia alueella ei ole, lähimmät asutut talot ovat Monnonmäellä noin kilometrin päässä. Asutuspaikkana alue on kuitenkin suorastaan iäinen. Saarenojalla ja Muilamäellä tehdyt arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet lisävalaistusta alueen asutukseen. Näissä maisemissa on asuttu noin 10 700 vuotta sitten.

Joutsenon korkein kohta on kinkkinen tapaus sekin. Perille pääsy on huomattavasti helpompaa kuin Saarenojan pohja. Autolla voi huristaa perille asti.

Jos korkeimmalta kohdalta odottaa suuria korkeusvaihteluita ja ylväänä ympäriinsä avautuvia maisemia, joutuu pettymään. Ympärillä näkyy nuorta puustoa, joka peittää maiseman. Suurimman huomion vie äärimmäistä tarkoituksenmukaisuutta henkivä Pulpin vesitorni.

Puut sentään huojuvat napakassa tuulessa päiden yläpuolella.

— Olemme 20 vuotta myöhässä. Luonto on vallannut alaa, Pellinen toteaa.

Metsäasiantuntijana työskentelevä Pellinen arvioi vesitornia ympäröivän puuston iäksi noin 20 vuotta.

Toteamme, että hakkuiden jälkeen näköalat olisivat voineet olla toiset. Pulpinselkä lainehtii noin kilometrin päässä pohjoisessa, nyt Saimaan joutuu kuitenkin vain kuvittelemaan.

Viitteen korkeudesta antaa ainoastaan loppumäki Aapontietä pitkin.

Loppunousu on loiva, mutta tasaisen tappava. Tie nousee noin 13 metriä viimeisten vajaan 400 metrin matkalla.

Itse mäennyppylä, Hernemäki nimeltään, nousee kymmenkunta metriä ylemmäs ympäröiviä kankaita. Mistä lie saanut nimensä. Onko mäen laki sitten pieni ja pyöreä? Siitä on vaikea saada selvää puuston alta.

Pellinen ounastelee, että harva kulkija osaa ajatella korkeuskäyriä, kun ympärillä on melko laakeaa, pienipiirteisesti kohoilevaa Salpausselän harjannetta.

Nuorissa on kuitenkin tulevaisuus, he osaavat arvostaa maastonmuotoja.

Talvitientapainen laskee Aapontien jatkona alas kohti Männistöä. Siihen oli viime talvenakin pykätty laskupaikka hyppyreineen kaikkineen.

Jos Hernemäki on kenen tahansa saavutettavissa, kun autolla pääsee perille asti, on Saarenojan pohja käytännössä saavuttamattomissa.

Notkon matala pää on aivan kiinni valtakunnan rajassa, käytännössä rajapolun kohdalla, eikä paikalle ole asiaa ilman Rajavartiostolta haettua lupaa.

Artikkelin paikat on haarukoitu pitkällisten karttaharjoitusten ja Joutsenon Kullervon suunnistusjaostolta saadun konsultaation pohjalta.

Hernemäkeä korkeampikin paikka Joutsenon pitäjästä löytyy.

Laskettelukeskus Myllymäen ylin laki kohoaa noin 127 metrin korkeuteen, mutta sitä ei kelpuutettu mukaan, koska huippu on konevoimin rakennettu.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ