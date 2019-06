Seurakunta myy maata Yläpappilan liepeiltä

0

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on myymässä maata Yläpappilan liepeiltä. 1,3 hehtaarin määräala ulottuu Saimaan Tokonlahdelle. Noin puolet alasta on vesijättöä, puolet entistä peltoa.

Yläpappilan ja siihen kuuluvan määräalan aiemmin ostaneet Ritva ja Antti Jarva ovat tähän asti vuokranneet lisämaata seurakuntayhtymältä, mutta nyt he haluaisivat ostaa sen itselleen. Jarvat ovat tarjonneet määräalasta 10 000 euroa.

Lainvoimaisessa yleiskaavassa määräala on retkeily- ja ulkoilualuetta. Vanhassa 1960-luvun asemakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätaloudelle. Kiinteistönvälittäjä arvioi määräalan arvoksi 15 000 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle Jarvojen tarjouksen hyväksymistä. Valtuuston päätös menee vielä kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi.

TIINA MANSIKKA