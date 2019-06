Korvenkylän osayleiskaava luupin alle aiempaa laajempana

Pari vuotta kaavoittajan työpöydällä korjattavana viipynyt Korvenkylän osayleiskaavaehdotus on palannut jälleen suuren yleisön silmäiltäväksi.

Sitten alkuvuodesta 2015 järjestetyn luonnosvaiheen ennakkokuulemisen ja kevättalvella 2017 järjestetyn ehdotusvaiheen nähtävilläolon suunnittelualuetta on laajennettu etelään.

Alustavaan kaavaehdotukseen on tehty myös muita muutoksia.

Niistä näkyvimmät ovat kaavakartalle keltaisella väritetyt maisemallisesti arvokkaat peltoalueet, joille saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, jotka eivät sisällä asuntoja.

Tällaisia viljelykäyttöön varattuja alueita, joiden halutaan pysyvän näkymiltään avoimina, on piirretty Mannerintien eteläpuoliselle peltoaukealle, Korvenkyläntien varteen sekä Vesivalosta etelään.

Aiemmin yhtenäisempiä asuinalueita on rikottu palasilla vihreää: maa- ja metsätalousvaltaisia alueita on osoitettu muun muassa Kuutostien kahta puolta Vesivalon eritasoliittymästä itään.

Uusi suunnittelualue Imatranväylän eteläpuolella on valtaosin maisemallisesti arvokasta peltoaluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolle on sallittu myös haja-asutusalueelle luonteenomainen väljä rakentaminen.

Olemassa olevien rakennuspaikkojen lisäksi alueelle on osoitettu uusien pientalojen paikkoja. Niistä osa jää vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle, mikä tietää maalämmöstä pidättäytymistä.

Aiemmassa ehdotuksessa esiintyneelle Imatranväylän eteläpuoliselle pientalojen reservialueelle sitä vastoin on näytetty alustavassa kaavaehdotuksessa punakynää.

Henkselit on vedetty myös Imatranväylän varteen autopurkamon naapuriin kaavaillun läjitysalueen päälle, jolle olisi voinut sijoittaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä laitteita.

Laitteille on päivitetyssä kaavaehdotuksessa varattu paikka Kuutostietä reunustaville ”suojaviheralueille, joille tulee rakentaa melueste”.

Reservialueiksi on muutettu Kuutostien pohjoispuolelle Imatran rajan tuntumaan aiemmin osoitetut toimitilarakennusten ja vähittäiskaupan suuryksiköiden alueet.

Alustavasti nähtävillä

Alustavaa ja korjattua osayleiskaavaehdotusta esiteltiin asukkaille Korvenkylän koululla tiistaina. Alustava ehdotus on nähtävillä myös kaupungin nettisivuilla.

Ehdotusta kutsutaan alustavaksi, koska siitä saadun palautteen perusteella varsinaista kaavaehdotusta vielä tarkistetaan, ennen kuin se asetetaan virallisesti uudelleen nähtäville. Ehdotusvaiheen kuuleminen mennee syksyyn.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan asukkaita herkällä korvalla kuunteleva ja osallistava kaavaprosessi helpottaa kaavoittajan työtä.

— Haluamme, että kaava palvelisi mahdollisimman hyvin alueella asuvia ja toimivia. Kaupungilla ei juuri ole Korvenkylässä maanomistusta, eikä meillä ole intresseissä lähteä rakentamaan laajoja uusia omakotitaloalueita. Haluamme, että maanviljelijöillä on tulevaisuudessakin toimimisen mahdollisuudet.

Yksi kaava-aineistoon tutustuneesta paristakymmenestä kyläläisestä, Asko Niemi, ihmettelee vuoteen 2030 katsovan osayleiskaavan asuinaluevarausten mitoitusta.

— Onhan tässä sellaista hienosäätöä tehty. Uusia rakennuspaikkoja on kuitenkin merkitty aika paljon. Mihin visioon ne perustuvat, kun eri puolilla aluetta on tyhjentyneitä taloja ja tyhjiä tontteja? Akuuttia tarvetta niille ei ainakaan ole.

