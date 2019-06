0

Lappeenrannan seurakuntayhtymän käynnistämä selvitystyö yhden seurakunnan mallista etenee. Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma esitteli tämänhetkisen tilanteen yhteiselle kirkkoneuvostolle viime viikolla.

Seurakuntien, työmuotojen ja luottamushenkilöiden kuulemisessa esiin on noussut sekä uhkia että mahdollisuuksia, joita yhden seurakunnan malliin siirtymisessä nähdään.

Hyötyinä koetaan muun muassa työmäärän tasaisempi jakautuminen, selkeämpi johtaminen, leirikeskusten käyttöasteen parantaminen ja mahdollisuus porrastaa jumalanpalveluksia.

Haasteina ja pelkoina pidetään esimerkiksi tuttuuden häviämistä, syrjäkylien toiminnasta ja tarpeellisistakin kiinteistöistä luopumista, päättäjien vähenemistä sekä hyvien käytäntöjen katoamista ja kaikkien pakottamista samaan muottiin.

Tavoitteina nähdään muutoksen suunnittelu ja toteutus yhdessä, alueiden huomioiminen, resurssien parempi hyödyntäminen, johtamisen parantaminen, hallinnon keventäminen ja se, ettei muutoksesta seuraa irtisanomisia.

Tutkimuksen tuloksia syksyllä

Parhaillaan käynnissä on henkilöstölle suunnattu kyselytutkimus, jonka tuloksia odotetaan saatavaksi syyskuussa.

Ohjausryhmä on vieraillut Kotkassa ja Mikkelissä, joissa kummassakin on siirrytty yhteen seurakuntaan.

Prosessit ovat kestäneet useita vuosia, ja toiminnan hiominen jatkuu yhä. Kummassakin seurakunnassa painopiste on ollut toiminnan kehittämisessä.

Kotkassa on myös säästetty miljoona euroa.

TIINA MANSIKKA