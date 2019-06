Uudistunut Ratsuväkimuseo avautuu

0

Uudistunut Ratsuväkimuseo ja sen näyttely ”Hakkapeliitoista hurmahousuihin — Ratsuväkielämää vuosisatojen ajan” avautuu Lappeenrannan linnoituksessa huomenna. Peruskorjatun museon avajaisia vietetään Kristiinankatu 2:ssa keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Ovet ovat avoinna kello 13—18; opastuksia on tarjolla kello 15.30—17.

Perinneratsukot liikkuvat linnoituksessa kello yhdestä alkaen, ja ratsuväen perinnesoittokunta musisoi kello kahteen asti. Tämän jälkeen on luvassa poniratsastusta lapsille kello 14.30—16.30.

Ratsuväkimuseo on avoinna 25.8. saakka viikolla kello 10–18 ja viikonloppuisin 11—17.