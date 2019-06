Ahvenlammelle suunnitellaan mielenterveysasumisyksikköä

0

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy on varannut tontin Ahvenlammelta perustettavan yhtiön lukuun.

Yhtiön suunnitelmissa on rakentaa tontille mielenterveysasumisyksikkö.

Paikkoja rakennukseen on suunniteltu tulevan noin 25 asiakkaalle.

Yhtiö toteuttaa nettisivujensa mukaan erilaisia hoiva-, palvelu- sekä ryhmäkoteja yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Raisiossa.

Joutseno-lehti ei tavoittanut yhtiön edustajaa kommentoimaan rakennushanketta.

Varattu tontti sijaitsee osoitteessa Mestarintie 3.

Haetun rakennuspaikan pinta-ala on noin 8 760 neliötä, ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus on noin 1 750 kerrosneliömetriä.

Asiaa viime viikon kokouksessaan käsitellyt Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta varasi tontin yhtiölle, perustettavan yhtiön nimiin, kahdeksi vuodeksi. Ajalta peritään yhden vuoden vuokraa vastaava varaamismaksu.

Tontin myyntihinta on noin 70 000 euroa, ja kahden vuoden varaamismaksu ja vuosivuokra noin 3 500 euroa.

Maksut täsmentyvät tontin lohkomisen myötä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ