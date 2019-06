Juhannusta juhlitaan Saimaan rannoilla

0

Juhannusaattona juhlitaan eri puolilla Joutsenoa sekä Lappeenrannan Myllysaaressa.

Valkamanrannassa juhannusjuhlaa vietetään aattona perjantaina 21. kesäkuuta kello 17—21. Haitari soi, ja tarjolla on makkaraa, lettuja ja auringonlasku. Saunat ovat auki normaalisti.

Ohjelmassa olisi myös juhannuskokon sytyttäminen kello 20, mutta voimassa on ennusteiden mukaan metsäpalovaroitus, ja se kieltää kokon sytyttämisen. Kielto on voimassa aina, kun Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen.

Tämän hetkisten ennusteiden mukaan metsäpalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa juhannuksena. Voimassa olevat varoitukset voi tarkastaa Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta:

https://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Joutsenon seurakunnan juhannusjuhla on aattona Kesärannassa. Juhla alkaa kello 18 lipunnostolla ja Kansanlaulukirkolla. Myös Kesärannassa ohjelmaan oli merkitty kokon sytyttäminen kello 20. Rannalla nautitaan kahvit, ja siellä voi paistaa tuomiaan makkaroita.

Juhannusta juhlitaan perjantaina 21. kesäkuuta myös Myllysaaren edustalla Lappeenrannassa.

SARI PULLINEN