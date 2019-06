Retkellä Elben rantamilla — Imatran Kuulon yhdestoista pitkä matka suuntautui Tšekkiin ja Saksaan

0

Imatran Kuulo ry retkeili huhtikuun lopulla Elben jokivarsia pitkin Tšekin Prahaan.

Mukana oli yhteensä 35 henkilöä. Laivamatka Saksaan on ryhmää yhdistävä tekijä, koska silloin paremmin tutustumme toisiimme.

Ensimmäinen yö Saksan puolella oltiin Dresdenissä. Kyllä oli paljon keltaisena kukkivia rypsipeltoja. Yllättävän paljon oli myös aurinkopaneeleita, tuntui, että kilometrikaupalla.

Kauriita näkyi silloin tällöin. Katseltavaa riitti, kun Elben jokivarsia pitkin ajeltiin läpi pikkukylien. Lounaalle pysähdyttiin Děčínin rajakaupunkiin.

Päiväretki Karlovy Varyyn

Prahassa meillä oli opas koko päivän matkassa, joten tarinaa riitti.

Päiväretken teimme Karlovy Varyn kaupunkiin, noin 130 kilometrin päähän Prahasta. Sen historia ulottuu vuoteen 1401, jolloin ensimmäiset kylpylät avattiin.

Nimensä kaupunki on saanut Kaarle IV:ltä, jolla oli siellä metsästyslinna.

Kävelykatua reunustivat kauniit jugendrakennukset, puistikot ja uusklassiset pylväikköpaviljongit. Kaupunki on osittain venäläinen. Useat tulevat maistamaan kuuluisaa kivennäisvettä.

Marsalkka Mannerheim vieraili myös kylpylässä. Aatelisto käytti kylpyläpalveluita.

Laki määrää, että pyökkejä pitää istuttaa kattamaan 15 prosenttia puustosta.

Tšekissä asuu noin 300 000 ukrainalaista. Siellä on myös Skodan autotehdas.

Metsäteollisuus on maassa tärkeää. Puissa on paljon tuholaisia. Laki määrää, että pyökkejä pitää istuttaa kattamaan 15 prosenttia puustosta.

Humalaa viljellään paljon olutta varten. Maa on punertavaa, koska se on rautapitoista. Villisikoja on aivan liikaa. Ruoka tulee pääasiallisesti Puolasta. Työttömyysprosentti on kolme.

Kahvi olutta tyyriimpää

Olutpanimoita Prahassa on noin 200. Kahvi on kalliimpaa kuin olut. Esimerkiksi latte maksaa 70 korunaa ja 0,5 litraa olutta 30 korunaa. Olutta juodaan niin kuin Suomessa vettä.

Benedictineluostari on 1 000 vuotta vanha. Se on myös vankila ja seniorikoti. Vangit hoitavat senioreita ja nunnat molempia.

Vuonna 2002 oli kova tulva. Vesi nousi kuusi metriä ja tuhosi paljon rakennuksia ja maita. Nyt on kuivuus ongelma. Ei ole vettä karjalle, ei heinää eikä vihanneksia. Näin tiesi opas kertoa.

Näimme myös maailman toiseksi suurimman stadionin, se ei tosin enää ole käytössä. Sinne mahtui 200 000 katsojaa, ja siellä on pidetty suuria juhlia. Vieressä oli osa 1700—1800-luvuilla rakennettua kaupungin muuria.

Lutherin jalanjäljillä

Prahan yksi monista nähtävyyksistä on Elben sivujoen Vltavan ylittävä Kaarlen kivisilta. Se on rakennettu vuonna 1357 ja on 500 metriä pitkä. Nykyisin siltoja on 19.

Maailmankelloa katseltiin myös. Täyden tunnin aikaan 12 apostolia ilmestyy näkyville.

Näimme paljon, koimme elämyksiä. Ihanaa oli. Eivät sanat riitä kertomaan, vaan täytyy käydä itse katsomassa.

Prahan jälkeen vuorossa oli Magdeburg. Osa porukasta kävi sunnuntaina katolisessa Wallon kirkossa messussa. Kaupunki pommitettiin toisen maailmansodan aikana, ja ainoastaan tähän Wallon kirkkoon paenneet 5000 ihmistä pelastuivat. Martti Luther rukoili siellä vuonna 1524.

EEVA KYKKÄNEN