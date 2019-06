Saimaan vettä voi hörpätä janoon—Suur-Saimaalla järviveden laatu heikkenee kesällä

0

Voiko janoinen meloja juoda kirkkaalta näyttävää Saimaan vettä?

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektikoordinaattorin Raija Auran mukaan janoonsa voi hörpätä Suur-Saimaan pintavettä, mutta sen jatkuva nauttiminen ei ole suositeltavaa varsinkaan keittämättä.

— Pintaveden laatu on parantunut, mutta se ei ole sama kuin tarkasti valvotun talousveden, Aura kertoo.

Veden laatu vaihtelee paljon vuodenajan ja muiden olosuhteiden mukaan.

— Esimerkiksi eläinten ulosteiden ja raatojen esiintyminen voi paikallisesti vaikuttaa veden laatuun, Raija Aura huomauttaa.

Raija Aura laskee näkösyvyysmittarin kirkkaaseen kevätveteen.

Pien-Saimaan kymmenvuotisen kunnostushankkeen yhtenä osana koordinaattori on jakanut vesiensuojelutyön yhteistyökumppaneille yksinkertaisia ja huokeita mittareita.

Niiden avulla voi seurata järvensä näkösyvyyttä.

Näkösyvyys on parantunut selvästi niissä Pien-Saimaan osissa, joissa Kivisalmen pumppaamo vaikuttaa.

Prosessin alkulähteet ovat Kyläniemen pohjoispuolella saakka.

Sieltä puhdas vesi lähtee matkalleen kohti Vehkataipaleen ja Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamoa.

— Suur-Saimaan vesiin vaikuttavat teollisuuden jätevedet, Pien-Saimaaseen haja-asutuksen kuormitus, Raija Aura muistuttaa.

Joutsenossa Suokumaanjärven tila muistuttaa Pien-Saimaata.

— Suokumaanjärven maanomistajat ja mökkiläiset ovat huolestuneet järven tilasta. Siksi keväällä 2018 järjestettiin Suokumaanjärven vesiensuojeluilta, Raija Aura kertoo.

Suur-Saimaan tila kääntyi parempaan suuntaan 1990-luvulla, jolloin teollisuuden jätevesien biologinen puhdistus otettiin käyttöön.

Vesien tila on kuitenkin suhteellinen käsite: vuodenaika ja veden virtaussuunnat vaikuttavat siihen.

— Joutsenon edustalla vesi on parempilaatuista talvella kuin kesällä, selkävesillä taas heikompaa talvella kuin kesällä, selvittää limnologi Mikael Kraft Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:stä.

—Talvella vesipatsas on kerrostunut selvästi alusvedeksi ja päällysvedeksi, mutta täyskierto vesipatsaassa kevätkaudella sekoittaa taas vedet, Kraft jatkaa.

Vanhat vapaa-ajan kiinteistöt, joissa on kantovesi, selviävät imeytyskuopalla.

Raija Aura

Kesän mittaan vesipatsas kerrostuu uudelleen.

Tällöin puhdistetut jätevedet ovat enemmän pinnalla ja liikkuvat luontaiseen virtaussuuntaan, päinvastoin kun talvella.

Näkösyvyys on suurin talvella ja keväällä ennen täyskiertoa.

Saimaan altaan legendaarinen näkövsyvyyslukema on Puruveden kymmenen metriä.

Suur-Saimaalla päästään 5,5 metriin.

Raija Aura muistuttaa, että moneen kertaan veivatun haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen vaatimat toimenpiteet on toteutettava ensi lokakuun loppuun mennessä.

Monella kiinteistöllä asiat ovat vielä retuperällä.

— Vanhat vapaa-ajan kiinteistöt, joissa on kantovesi, selviävät imeytyskuopalla. Jos varusteista löytyy vesivessa tai tiskikone, on jätevesien käsittelyn vaatimustaso jo toinen.

Vesiensuojelun motto on: kun kukin kantaa vastuunsa omista asioistaan, ei tarvitse huolehtia naapureiden tekemisistä.

MARKKU PAAKKINEN