Taidatko rieskanpaiston, pidätkö kynttilää vakan alla vai löytyykö kilpailuviettiä taitoakin enemmän?

Joutsenolaislähtöinen runoilija Juho Nieminen haikailee Joutseno-lehden tämänviikkoisessa kolumnissa aidon ohrarieskan perään. Nieminen ehdottaa höpsötyksen ja rieskanpaiston MM-kilpailujen järjestämistä, sillä pitäähän ”kaikilla joutsenolaisilla olla tilaisuus edes silloin tällöin maistaa oikeaa rieskaa, vaikka kotoa ei löytyisi uunia ja taitoja”. Ja taitoja, turha niitä on piilossa pitää, Nieminen kannustaa.

Vaan miten on: jos joku järjestäisi Joutsenossa rieskanpaiston MM-kisat, osallistuisitko — vaikka et etukäteen taitoa osaisikaan?

Vastaa viikon kysymykseemme ja kerro rieskanpaistotaidoistasi ja -muistoistasi kommenttikentässä.

Osallistuisitko rieskanpaiston MM-kisoihin? Ilman muuta (olenhan taitava rieskaleipuri).

En kehtaisi (vaikka taito on toki hyppysissä).

En. (En osaa leipoa rieskaa.)

Kyllä! (En osaa mutta opettelisin, koska kilpailuviettini on kova.) Näytä tulokset