Pääkirjoitus: Jokamiehellä on velvollisuutensa

Ei käy Punnanlahden—Pöyhiänniemen kyläyhdistystä kateeksi. Yhdistys on ottanut hoitaakseen talkoilla Pellinniemeen rakentamansa grillikodan ja huussin. Yleiseen käyttöön tarkoitettu retkeilykohde on helposti saavutettavissa ja siten esimerkiksi päiväretkelle suuntaavien lapsiperheiden suosiossa. Saimaan rannalle ovat vahinko vain löytäneet tiensä myös telttailevat turistilaumat ja paikalliset, vähemmän siivosti käyttäytyvät porukat.

Siellä, missä saa kulkea jokamiehenoikeudella, saa myös yöpyä lupia kyselemättä tilapäisesti.

Sosiaalisessa mediassa on juhannuksena roihahtanut liekkeihin keskustelu venäläisiksi arvuuteltujen pyöräretkeläisten telttaleiristä, sen luvanvaraisuudesta ja suhteesta jokamiehenoikeuksiin. Lähtökohtaisesti siellä, missä saa kulkea jokamiehenoikeudella, saa myös yöpyä lupia kyselemättä tilapäisesti. Maanomistajalla eli tässä tapauksessa kaupungilla ja kyläyhdistyksellä rakennetun retkikohteen ylläpitäjänä on kuitenkin mahdollisuus rajata kodan ja huussin käyttöä ja vaikkapa kieltää yöpyminen alueella.

Leiriytyminen on joka tapauksessa vain osa ongelmaa, jonka kanssa kyläyhdistys painii. Mitä enemmän ja kauemmin väkeä kodan liepeillä pyörii, sitä nopeammin puuceen säiliö toki täyttyy ja polttopuuta hupenee. Silti vielä enemmän kyläyhdistystä korpeaa ilkivalta, jonka tekijäkaartin uskotaan koostuvan paikallisesta väestä.

Valistukselle jokamiehenvelvollisuuksista näyttää olevan tarvetta molemmin puolin valtakunnanrajaa.

TIINA MANSIKKA

