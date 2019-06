Vanhoja ajoneuvoja tänään museolla ja huomenna torilla

0

Suur-Saimaan ympäri kierretään jälleen vanhoilla ajoneuvoilla tänä viikonloppuna 29.—30. kesäkuuta. Tänään lauantaina Mikkelistä startannut Suur-Saimaan ympäriajo on jo 27:s.

Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot -yhdistyksen ja Mikkelin Mobilistien järjestämään tapahtumaan osallistuu lähes kolmesataa ajoneuvokuntaa.

Joutsenosta ympäriajoon ottaa osaa ainakin Matti Särkioja yhdessä Kirsi Ikosen kanssa. Pariskunta lähti matkaan Särkiojan vuosimallin 1971 Triumph GT6:lla, jolle ympäriajo on järjestyksessään kymmenes.

Juhlavuoden kunniaksi Särkioja tavoittelee ympäriajon voittoa, joka on aiempina vuosina jäänyt täpärästi saavuttamatta.

Ympäriajo ei ole nopeuskilpailu. Noin 340 kilometrin ajomatkan varrella on kymmenen rastia, joiden tehtäviä suorittamalla ajoneuvokunnat ottavat mittaa toisistaan.

Yksi Joutsenon-rasteista on Etelä-Karjalan automuseo Korvenkylän Harmaakalliontiellä, jonne ajoneuvokuntia odotetaan saapuvaksi tänään kello 11.15—17.

Toinen rasti Joutsenossa on tori, jonne ympäriajajat saapuvat huomisaamuna Imatralla vietetyn yön jälkeen. Rasti on avoinna kello 8.45—12.45.

