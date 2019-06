Liityntäkuljetus Venäjän-junille kallistuu

0

Taksi Saimaa Oy aloittaa liityntäkuljetukset Allegron ja Tolstoin junavuoroille 1. heinäkuuta alkaen. Taksi liikennöi Lappeenrannan matkakeskuksen ja Vainikkalan rautatieaseman välillä. Muutokset korottavat matkan hintaa, joka on jatkossa aikuiselta 15 ja alle 17-vuotiailta 10 euroa yhteen suuntaan.

Kyyti on tilattava Taksi Saimaasta puolitoista tuntia ennen junan lähtö- tai saapumisaikaa. Liityntätaksi palvelee samanaikaisesti myös muita ennakkotilauksen tehneitä henkilöitä, jos autossa on tilaa.

Jotkin Lappeenrannan joukkoliikenteen hinnat nousevat 8.8. alkaen.