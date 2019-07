0

Jalankulkijoiden liikenneturvallisuus paranee Joutsenossa tänä kesänä.

Osana kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja sen tämänvuotista toteuttamisohjelmaa Keskuskadun ylittävien suojateiden puoleenväliin rakennetaan keskisaarekkeet.

Niiden ansiosta jalankulkija voi ylittää ajoradan kahdessa osassa kaista kerrallaan. Tämä paitsi lyhentää kerrallaan kuljettavaa matkaa myös antaa jalankulkijalle mahdollisuuden keskittyä vain yhdestä suunnasta tuleviin ajoneuvoihin.

Kapeuden tunne johtuu kahta puolta katua olevista pysäköintiruuduista, joista joku voidaan joutua poistamaan.

Keskisaarekkeita on tulossa suojateille, jotka ylittävät Keskuskadun Ostoskujan, Paavontien, Teeritien, Varpustien ja Tiaisentien risteysten tuntumassa.

Etenkin Ostoskujan risteysalueella Keskuskatu vaikuttaa kovin kapealta keskisaarekkeelle.

— Kapeuden tunne johtuu kahta puolta katua olevista pysäköintiruuduista, joista joku voidaan joutua poistamaan, jotta keskisaareke saadaan järkevästi toteutettua, arvioi suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta Lappeenrannan kaupungilta.

Keskustaan lisätään myös pari uutta liikennemerkkiä. Umpikujaa markkeeraava merkki lisätään Varpustien Keskuskadun puoleiseen päähän; polkupyörällä läpiajo sallitaan. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän merkki puolestaan lisätään Varpustien loppupäähän.

Vilkkuvalot ennen koulujen alkua

Penttiläntien Toivolantien risteyksen tuntumassa ylittävä suojatie varustetaan sinisin Välkky Sign -valoin, jotka alkavat vilkkua, kun jalankulkija on aikeissa ylittää tien suojatietä pitkin.

— Valot on tarkoitus toteuttaa ennen koulujen alkua. Keskisaarekkeita aletaan rakentaa heinäkuun puolenvälin jälkeen, mutta järjestys on vielä vähän avoin, Kalevirta aikatauluttaa.

Rauhan ja Ukonniemen vapaa-aikakeskukset yhdistävälle ja Joutseno—Imatra-kunnanrajan ylittävälle Kohonkankaantielle tulee kaksi uutta suojatietä paikkoihin, joita golfarit käyttävät tien ylitykseen siirtyäkseen golfkentän puolelta toiselle.

TIINA MANSIKKA

