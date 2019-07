Mansikkakioski koki kovia — vastaisen varalle tiedoksi: kioskissa ei ole varastettavaa, ”ellei nyt sitten ole kiinnostunut piirustus- ja talouspaperista”

0

Kuorttisen mansikkakioskia kohdeltiin kaltoin viime yönä.

Joutsenon torilla sijaitseva kioski oli kaadettu nurin julkisivu päin asfalttia ja kioskin ovea oli vaurioiden perusteella potkittu. Myös kioskin sisällä oli käyty ilmeisesti myyntiluukun kautta. Kioskin lasikuiturakenne on vandaalien jäljiltä paikoin halkeillut ja ruhjeilla.

Vahingot jäävät maatalousyrittäjä Ari Kuorttisen kustannettaviksi, ellei murtautujia ja ilkivallantekijöitä saada vastuuseen teoistaan. 5 000 euroa maksaneeseen kioskiin ei ollut mahdollista hankkia vakuutusta. Tekijät sitä vastoin voi Kuorttisen arvion mukaan hyvinkin saada selville, sillä torilla on kameravalvonta.

Tapahtuneesta on tehty rikosilmoitus, ja poliisipartio kävi tutkimassa rikospaikkaa perjantaiaamuna. Mansikanmyynti jatkui kioskissa normaalisti poliisin poistuttua.

Kioski on Kuorttisen oma. Puolassa valmistettu ja suomalaisen maahantuojan kautta hankittu kioski on mansikkatilan käytössä kolmatta vuotta, mutta ensimmäistä kesää Joutsenon torilla.

Vastaisen varalle tiedoksi: kioskissa ei ole varastettavaa.

— Ellei nyt sitten ole kiinnostunut piirustus- ja talouspaperista ja rasioista, Kuorttinen lisää.

TIINA MANSIKKA