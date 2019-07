Hopeatäplä — mutta mikä niistä, sen näkisi siipien alapinnoilta

0

Heli Hietavirta ikuisti päiväperhosen valokuvaan Luolakallion leikkipuistossa Pöyhiänniemessä kesäkuun lopulla. Hän itse arveli perhosta keisarinviitaksi.

Tutkija Juha Jantunen Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutista määrittää kuvan perhosen lentoajan ja ulkonäön perusteella kuitenkin joksikin muuksi hopeatäpläksi.

— Hopeatäpliä on vaikea tunnistaa päältä päin, mutta mielestäni valokuvassa on joku niin sanotuista pienistä hopeatäplistä, todennäköisesti niittyhopeatäplä.

Hopeatäpliä on Suomessa parikymmentä lajia. Niiden tuntomerkit löytyvät siipien alapinnoilta.

— Pursuhopeatäplää ja niittyhopeatäplää on ehkä mahdotonta varmuudella erottaa päältä päin, mutta tähän aikaan niittyhopeatäplä on todennäköisempi vaihtoehto, sillä pursujen lento alkaa olla jo lopussa, Jantunen perustelee.

Keisarinviitta on hopeatäplistä suurin.

— Sen erottaa helposti jo päältä. Koiraalla on tunnusomaiset koirasviivat eli paksuuntuneet suonet etusiivissä, ja naaraankin täplitys poikkeaa muista hopeatäplistä. Alapuolelta keisarinviitta on helppo tuntea viiruista ja vihreästä väristä.

TIINA MANSIKKA