Pääkirjoitus: Saimaalla on tilaa norpalle ja kalastajalle

Heinäkuu alkoi Saimaalla ikävissä merkeissä. Heti kun saimaannorpan poikasten suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto päättyi, rannoille kantautui tietoja ensimmäisten kuuttien kalanpyydyskuolemista. Verkkoihin takertuneita ja hukkuneita kuutteja paljastui pian pari lisää.

Luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi ja vihreät heräsivät vetoomuksineen ja vaatimuksineen. Myös Metsähallitus yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) kanssa pyysi Saimaan norppa-alueilla kalastavia välttämään verkkokalastusta heinäkuussa.

Tavan tallaajatkaan eivät jääneet toimettomiksi. Syntyi peräti kaksi kansalaisaloitetta, joista toinen keräsi yllättäen vajaassa kahdessa päivässä aloitteen käsittelemiseksi vaaditut 50 000 ääntä. Yllättäen siksi, että kyseinen aloite ajaa verkkokalastuksen ympärivuotista täyskieltoa Saimaalle. Maltillisempi aloite, joka ehdottaa verkkokalastuskiellon jatkamista syyskuun loppuun, on kerännyt vain parituhatta allekirjoitusta.

On hyvä, että norpansuojeluun liittyvää lainsäädäntöä tarkistetaan. Norppakantaa uhkaavalle verkkokalastukselle on kuitenkin tehtävissä muutakin kuin kieltää se kokonaan. Rajoituksen ajallinen venyttäminen puoltaa paikkaansa, sillä tilastojen mukaan neljä viidestä verkkoihin kuolleesta norpasta on painanut alle 24 kilogrammaa. Tämän painon kuutti saavuttaa yleensä elokuussa. Uusista verkoista voi tehdä norppaturvallisempia ja kieltää löysänieluisten katiskojen valmistus ja maahantuonti.

Idea Saimaan kalan boikotoimisesta on syytä haudata ja rakentavasti miettiä, miten norpan ja kalastajan yhteiselo sujuisi sopuisimmin.

TIINA MANSIKKA