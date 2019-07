Lukijan kynä: Karjalaisenkylän vesiosuuskunta juhli pyöreitä

0

Karjalaisenkylän vesiosuuskunnalla oli viime lauantaina aihetta juhlaan: osuuskunnan perustamisesta tuli kuluneeksi tasan 20 vuotta.

6. heinäkuuta 1999 pidetyssä perustamiskokouksessa oli läsnä 33 kyläläistä. Primus motorina toimi Kirsti Cederström, ja silloista Kaakkois-Suomen ympäristökeskusta edusti Juha Skippari.

Vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen päästiin alkuvuodesta 2000. Urakoitsijat olivat Keski-Suomesta, ja oma osuutemme tehtiin talkootyönä. Onneksemme asukkailta löytyi monipuolista osaamista eri osa-alueilta. Jos jostain ei ollut tietoa, sitä hankittiin.

Liittymiä tuli alkuun 25 taloudelle ja veden ja jäteveden hinta oli 12 markkaa 20 penniä per kuutiometri (2,05 euroa ilman inflaatiota, nykyrahassa noin 2,80 euroa).

Vuosien varrella olemme saaneet lisää liittyjiä: tänä päivänä meillä on jo 58 taloutta jäsenistössä.

Veden ja jäteveden hintakin on kivunnut 6,98 euroon kuutiolta.

PIIA MYLLÄRINEN