Kaito-saaren nimikko-olut pääsi hyväntekeväisyystyöhön—olut kerää rahaa Pidä saaristo siistinä -järjestölle

Kaito-saaren nimikko-olut on saanut uuden kuosin täksi kesäksi.

Saimaa Brewing Companyn valmistama Brewer’s Organic Kaito Lager -olut on nimetty Pidä saaristo siistinä -järjestön (PSS) juhlaolueksi. Osa oluen myyntituotosta ohjataan yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Järjestö juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan.

— Juhlavuoden kunniaksi oli mukavaa solmia yhteistyösopimus panimon kanssa senkin vuoksi, että Saimaa on toiminta-alueistamme nyt hyvin ajankohtainen. Meillä on edessä alueen retkisatamia huoltavan aluskaluston uusiminen, ja yhteistyö tukee hyvin käynnissä olevaa Kalusto kuntoon -varainkeruukampanjaamme. Toivomme, että ihmiset nauttivat oluesta vastuullisesti ja tölkit kierrättäen, muistuttaa PSS ry:n pääsihteeri Aija Kaski.

Yhdistyksen huoltoaluskalusto Saimaalla täydentyy syksyllä uudella aluksella. Vanha huoltoalus M/S Roope-Saimaa jatkaa toimintaansa normaalisti vielä tämän kauden.

Roopen rinnalle valmistuu katamaraanirunkoinen alumiinivene, joka varustetaan kahdella perämoottorilla ja nosturilla sekä jätevesitankeilla. Alus on määrä saada koeajoon elokuussa 2019.

Saimaa on nyt hyvin ajankohtainen.

Aija Kaski

Kaito-saari sijaitsee Suur-Saimaalla noin kymmenen kilometriä Joutsenon venesatamasta pohjoiseen Kilpiänsaaren koillispuolella. Saimaan retkisatamia luetteloivan Veneilysaimaa.fi-sivustolla Kaidon hiekkarannan todetaan tarjoavan suojaisan, joskin matalan retkipaikan.

Saaren sisäosat lampineen puolestaan tarjoaa patikoijille maisemaretken, johon saa yhytettyä myös korkeusvaihteluita kumpuilevissa suppa- ja harjumuodostelmissa.

Kooltaan saari on noin 60 hehtaaria, ja se on saaren mökkejä lukuunottamatta rantojensuojeluohjelman perusteella perustettu suojelualue. Määräykset sallivat metsien käsittelyn rantametsien käsittelysuosituksia sekä hyvän metsänhoidon suosituksia noudattaen. Kaito on yksityisomistuksessa, ja siellä on yksityisiä mökkejä, jotka retkeilijän on huomioitava.

Saarta ympäröivät vesialueet puolestaan ovat norppa-aluetta, jolla on voimassa kalastusrajoituksia norpan suojelemiseksi.

Entä se olut sitten? Saaren gluteenitonta nimikko-olutta puolestaan luonnehditaan kevyen maltaiseksi, raikkaaksi ja puhtaaksi kokonaisuudeksi.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ