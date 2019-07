0

Joutsenon koulun purku on käynnissä. Tiistaina purkajilla oli työn alla opettajanhuonesiiven kattorakenteet.

Kokonaisuudessaan purkutyöt on aloitettu jo aiemmin, ja viime viikolla käynnissä oli käsinpurku rakennuksen sisätiloissa.

Operaatio kestää arviolta syyskuun alkuun asti. Sopimuksen mukaan urakan on määrä olla valmis lokakuun alkuun mennessä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ