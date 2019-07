Paskalampeen on vuotanut kahdeksan kuukauden ajan sitä itseään — jätevesivuodosta ei näy merkkejä läheisellä vedenottamolla

0

Paskalampena tunnettuun entiseen jätevesialtaaseen Korvenkylässä on vuotanut puhdistamatonta jätevettä kahdeksan kuukauden ajan.

Kuutostien eteläpuolella Kurjensuolla sijaitseva peltojen ympäröimä allas ei ole virkistyskäytössä. Sen itäpuolella vain runsaan puolen kilometrin päässä on kuitenkin vedenottamo, josta pumpataan pohjavettä Korvenkylän taajaman tarpeisiin. Pohjavesi vieläpä virtaa Tiuruniemen pohjavesialueen hydrogeologisen kartan mukaan alueella itään.

Tästä huolimatta Korvenkylän pohjavedenottamon raakavedessä sen enempää kuin alueen vesijohtovedessäkään ei ole havaittu merkkejä talousveden saastumisesta.

Terveystarkastaja Maritta Arokivi Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta arvioikin, että jätevesivuoto kuulostaa pahemmalta kuin sen vaikutukset tosiasiassa ovat.

— Vedenottamohan on jatkuvassa valvonnassa ja seurannassa. Sinä aikana, kun vuoto on jatkunut, on otettu parit näytteet, ja vesi on ollut koko ajan puhdasta ja turvallista käyttää.

Toistaiseksi Korvenkylän vedenottamolta pumpataan vettä verkostoon normaalisti.

— Tarvittaessa meidän on mahdollista sopia Imatran Veden kanssa Myllypuron vedenottamon pohjaveden käytöstä. Myllypuron vettähän johdetaan Joutsenosta Imatralle Korvenkylän läpi, sanoo veden verkostopäällikkö Sami Väisänen Lappeenrannan Energiaverkoilta.

Ympäristötoimen tiedossa ei ole yksityisiä kaivoja, joiden veteen jätevesivuoto voisi vaikuttaa, eikä ojia, joita pitkin jätevettä valuisi toisaalle.

Allas on lintujen suosima pesimäpaikka. Arokivi ei usko, että linnut voisivat levittää ulosteperäisiä bakteereja lähiympäristöön ongelmaksi asti.

— Lintujen uloste itsessään voi toki saastuttaa elintarvikkeita ja karjanrehua.

Varmuuden vuoksi altaalle toimitetaan varoituskyltit, joissa tiedotetaan jätevesivuodosta, sillä sinne on kulkuyhteys Pellonpääntietä pitkin.

Johtui tukkeumasta

Lappeenrannan opaskarttaan saostusaltaaksi merkittyyn lammikkoon johtaa Kuutostien pohjoispuolella, Kohoniementien päässä sijaitsevan jätevedenpumppaamon ylivuotoputki.

Tätä putkea pitkin pumppaamolle tuleva jätevesi on ohjautunut altaaseen viemäriverkostossa olleen tukkeuman takia.

Tukkeuma havaittiin pumppaamon vuosihuollon yhteydessä. Se poistettiin jo eilen maanantaina, jolloin epäiltyä ylivuotoa alettiin tutkia. Ylivuoto vahvistui tänään tiistaina aamupäivällä, ja Lappeenrannan Energiaverkot tiedotti asiasta alkuillasta.

Pumppaamon vuorokausivirtaaman lukemissa havaittiin muutos viimeisen kahdeksan kuukauden ajalla. Käytännössä ylivuoto on jatkunut koko tämän ajan.

Väisäsen mukaan Kohoniementien pumppaamolta ei ole ohjautunut jätevettä puhdistamolle juuri lainkaan, vaan keskimäärin 50 kuutiometrin vuorokautinen jätevesivirtaama on valunut altaaseen.

Sen varalta ei vielä hälytintä

Lappeenrannan Energiaverkot on käynnistänyt kartoituksen vahingon laajuudesta ja suunnitelman korjaavista toimenpiteistä.

Väisäsen mukaan ylivuotoputkien tarkoitus on suojella pumppaamoja lisävahingoilta erilaisissa toimintahäiriöissä.

Kaikki Lappeenrannan jätevedenpumppaamot ja niiden hälytysjärjestelmät tarkastettiin muutama vuosi sitten, kun paljastui, että Punnanlahden pumppaamolta oli valunut kenenkään huomaamatta jätevettä ylivuotoputkea pitkin Saimaaseen.

— Myös Kohoniementien pumppaamo oli mukana selvityksessä, jonka jälkeen hälytysjärjestelmiä parannettiin. Nyt ei kuitenkaan ollut kyse pumppaamon laiteviasta, johon hälytin olisi reagoinut. Meillä ei ole tällaisten tilanteiden varalta ylivuotohälyttimiä, Väisänen sanoo.

Vastaisen varalle ylivuodosta hälyttävä systeemi olisi Väisäsen pikaisen arvion mukaan teknisesti mahdollista toteuttaa.

— Näin nopeasti ajateltuna ylivuotoviemäriin voisi asentaa jonkinlaisen anturin.

