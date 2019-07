Mielipidekirjoitus: Eksote hylkää Joutsenon mielenterveyspotilaat

0

Aiheeni koskettaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) päätöstä luopua terveyspalveluista ja lakkauttaa Joutsenossa oleva kuntouttava päivätoiminta.

Miksi? Säästöjen vuoksi, kun jostain on täytynyt leikata kuntien kustannuksia pois.

Tässä päätöksessä on monta ongelmaa, joita en usko Eksoten johtoportaan miettineen kovinkaan tarkkaan.

Ensimmäinen ongelma on, että päivätoiminnassa kävijät joutuvat hakemaan vastaavia palveluita muualta kuten Imatralta tai Lappeenrannasta.

Entäpä jos heillä on rajoituksia, joiden takia he eivät pysty henkilökohtaisista syistä matkustamaan toiselle paikkakunnalle saadakseen samankaltaista palvelua, joka heiltä aiotaan ottaa pois täällä Joutsenossa?

Tai entä, jos tälle henkilölle kynnys on liian iso ylitettäväksi ja hän ei pysty tekemään muutosta, johon Eksote käytännössä pakottaa kaikki joutsenolaiset mielenterveyspotilaat?

On olemassa laki, jotta ne, jotka tarvitsevat mielenterveyspalveluja, saavat ne.

Toinen ongelma on palvelujen eroavaisuus eri paikkakunnilla. En mene liikaa yksityiskohtiin, mutta Joutsenossa tarjotaan sellaisia palveluja, joita ei saa Imatralla tai Lappeenrannassa. Siitä syntyy enemmän vaikeuksia niille, jotka ovat riippuvaisia näistä palveluista.

Kolmanneksi: henkilöt, jotka ovat päivätoiminnassa olleet pitkään, muodostavat yhteisön. He menettävät mahdollisuuden tavata tuttuja ihmisiä, jotka tulevat sinne näkemään muita ja viettämään aikaa keskenään.

Jos teillä, jotka lukevat tämän kirjoituksen, on tuttuja, jotka tarvitsevat näitä Eksoten palveluja, olkaa yhteydessä Eksoteen ja kertokaa heille suoraan, miksi tämä muutos pitää kumota. Tämä ei ole oikein.

Tätä varten on olemassa laki, jotta ne, jotka tarvitsevat mielenterveyspalveluja, saavat ne. Eksote aikoo riistää nämä joutsenolaisilta kokonaan.

ANTTI IKONEN

Eksoten vastine mielipidekirjoitukseen