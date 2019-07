Vastine mielipidekirjoitukseen ”Eksote hylkää Joutsenon mielenterveyspotilaat”

0

Toiminnan kehittämiseksi Eksoten eri vastuu- ja tulosalueet ovat joutuneet pohtimaan toimintojensa uudelleen järjestelyjä.

Vuosien kuluessa on Joutsenon kuntouttavan päivätoiminnan käyttäjämäärä vähentynyt. Kuntouttavaa päivätoimintaa tarjoavat yksiköt, Toimintakeskus Veturi Lappeenrannassa ja Toimintakeskus Portti Imatralla, pystyvät vastaamaan hyvin monipuolisesta psykososiaalisesta kuntoutuksesta.

Molempiin edellä mainittuihin yksiköihin on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, ja asiakkaalla on mahdollisuus saada osana kuntoutustaan bussikortti kulkemista varten.

Joutsenon päivätoimintayksikön toiminta on suunniteltu päättyväksi 20.6.2020, jolloin yksikön toimintatilojen vuokrasopimus päättyy.

Tulevan vuoden aikana suunnittelutyötä korvaavista toiminnoista tehdään yhdessä käyttäjien kanssa.

On ymmärrettävää, että muutokset aiheuttavat epävarmuutta ja huolta palvelujen käyttäjissä. Joutsenoon on kuitenkin alustavasti ollut suunnitteilla muun muassa pienimuotoista ryhmätoimintaa.

HELENA TALONPOIKA

RIITTA HAKOMA

Kirjoittajat työskentelevät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote), Talonpoika vs. palvelupäällikkönä ja Hakoma vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana.

