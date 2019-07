Lukijan pyynnöstä: Missä on maisema?

0

”Olisi kiva tietää, minne on siirretty Leena Luostarisen taulu, joka on ollut koulukeskuksen seinällä”. Joutseno-lehden lukija lähestyi näillä sanoin toimitusta. Maalauksen kohtalo askarruttaa häntä, varsinkin kun kyse on kohtuullisen arvokkaasta teoksesta.

Kyseinen Luostarisen öljyvärimaalaus Maisema (1972) on osa Joutsenon kunnan ja kaupungin aikana ennen muuta lahjoituksin muodostunutta Joutseno-kokoelmaa, joka on ripoteltu pääsääntöisesti eri puolilla Joutsenoa sijaitseviin kaupungin omistuksessa tai hallinnassa oleviin julkisiin rakennuksiin.

Maisema on viime vuodet roikkunut koulukeskuksen ruokasalin jatkeena olevan kabinetin seinällä.

Koulukeskuksen purku on alkanut. Ruokasali puretaan kuitenkin vasta myöhemmin, sen jälkeen kun uudet koulutilat ovat valmistuneet. Rakennustyön ajan sali palvelee Penttiläntiellä pysyvää väkeä.

Onko Luostarisen Maisema siis vielä niillä sijoillaan ruokasalin kabinetissa, Lappeenrannan taidemuseon kokoelma-amanuenssi Elisa Lindell?

— Kyllä on. Muut Joutseno-kokoelman teokset on nyt purettavista tiloista haettu jo pois.

— Ainakin muutama grafiikantyö esimerkiksi Aukusti Tuhkalta sekä Reino Puustisen kipsireliefi sinne oli sijoitettu.

Sijoitetaanko maalaus ajastaan uusiin Joutsenon koulun tiloihin?

— Jos koulu sen vain takaisin haluaa, niin se on mahdollista.

Koulukeskus puretaan sisäilmaongelmien takia. Pääosa vanhasta irtaimistosta hävitetään. Miten varmistetaan, ettei Maiseman mukana uusiin tiloihin siirry haitallisia mikrobeja?

— Sisäilmaongelmaisissa kiinteistöissä olleita teoksia pystyvät esimerkiksi konservaattorit puhdistamaan asianmukaisesti taiteelle sopivilla menetelmillä. Täysin ei voida taata, ettei herkistynyt henkilö silti saisi oireita, mutta puhdistus pyritään aina tekemään mahdollisimman huolellisesti.

