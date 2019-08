0

Yleisurheilun Kalevan kisat käynnistyy Lappeenrannan Kimpisessä tänään torstaina 1. elokuuta. Kilpailut alkavat kello 14 naisen pituushypyn ja miesten kuulantyönnön karsinnoilla.

Kisat päättyvät sunnuntaina 4.8. kello 17.50 ja 18 juostaviin miesten ja naisten 200 metrin loppukilpailuihin.

Kisojen pääpysäköintialue on Kisapuistossa, josta on Kimpisen stadionille matkaa pari kilometriä. Kisapuiston ja stadionin välillä on maksullinen kuljetus.