Tunnemuseo päättyy tänään Ihmisenpuolustusiltaan



Rauhan mielisairaalayhteisöä ja -miljöötä ja sen muutoksia kuvaava Tunnemuseo — ihmisiä Rauhassa -näyttely on avoinna Lappeenrannan linnoituksen Vihreässä makasiinissa enää tänään sunnuntaina. Viimeistä päivää avoinna olevan näyttelyn lopettajaisia vietetään makasiinissa Ihmisenpuolustusillan merkeissä.

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja kodista, naapuruudesta, mielenterveyskuntoutujista ja ihmisenä olemisesta. Rauhan entiset lapset — eläkkeellä oleva sairaanhoitaja ja ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen, psykiatri Antti Lehtonen ja näyttelyn käsikirjoittaja, muotoilija Anu Huttunen — kertovat, millaista on elää mielenterveysyksikön naapurissa.

Tunnemuseo-työryhmään kuuluvat Huttusen lisäksi valokuvaajat Hanna Koikkalainen ja Marleena Liikkanen.

Ihmisenpuolustusillassa on luvassa myös musiikkia Anne-Mari Kivimäeltä ja Palomyllyltä.

Aholassa asuva Koikkalainen ja Kivimäki ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin. Soiva valokuvanäyttely Lakkautettu kylä esitteli Suistamoa musiikkina ja kuvina Imatran taidemuseossa kaksi vuotta sitten.

Tunnemuseo-näyttely avoinna Vihreässä makasiinissa (Kristiinankatu 6, Lpr) su 4.8. klo 11—17. Ihmisenpuolustusilta su 4.8. klo 17—19.30. Tunnemuseosta on tehty myös verkkoversio.