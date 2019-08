Joutsenon ulkokuntosali on valmis

0

Uudet lähiliikuntapaikat odottavat kuntoilijoita Joutsenossa, Lauritsalassa ja Leirissä.

Säädettävillä painopakoilla varustetut ulkokuntosalilaitteet on asennettu Joutsenon ja Lauritsalan urheilukentille. Leirissä ulkokuntosali löytyy lentokentän ulkoilureitin varrelta läheltä voitelukoppia.

Laitteilla on mahdollisuus tehdä monipuolisia lihaskuntoharjoituksia, esimerkiksi jalkakyykkyjä, penkkipunnerrusta, vaakasoutua sekä leuanvetoa.

— Ulkokuntosalit ovat erityisesti aikuisille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Laitteista löytyvät käyttöohjeet, ja ne ovat maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä, sanoo liikuntajohtaja Pasi Koistinen Lappeenrannan kaupungilta.

Uudet liikuntapaikat ovat laitteiltaan samanlaisia. Vastaavat saman varustetason ulkokuntosalit löytyivät ennestään Tervahaudanpuistosta sekä Kimpisestä.

Seuraavaksi valmistuva lähiliikuntapaikka on Huhtiniemen kuntoportaat, jotka rakennetaan entisen hyppyrin alastulorinteeseen. Myös Ahvenlammelle on luvassa kuntoportaat.

