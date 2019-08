Tanssiopistolla huomenna avoimet ovet; Joutsenossa toiminta alkaa maanantaina

0

Lappeenrannan tanssiopistossa Linnoituksessa on Tutustu tanssiin -tapahtuma huomenna lauantaina 10. elokuuta kello 11—15.

Päivän mittaan pidettävissä tanssituokioissa voi kokeilla eri tanssilajeja, tutustua tanssipukujen näyttelyyn ja ilmoittautua tanssitunneille. Opetusta on lapsille, nuorille ja aikuisille.

Opistolla on sivutoimipiste Joutsenon päiväkodilla. Joutsenon-ryhmät kokoontuvat päiväkodin liikuntasalissa maanantaisin ensi viikosta alkaen: kaksi lastentanssiryhmää kello 16 ja 16.45 sekä tanssin perusteet kello 17.30.