Joutsenon yössä vietiin kaksi autoa hakemalla avaimet asunnoista — poliisi kaipaa havaintoja myös Väinöntiellä vierailleista varkaista

Joutsenon keskustan tuntumasta varastettiin kaksi henkilöautoa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Yhteistä tapauksille on se, että pitkäkyntiset kävivät hakemassa autojen avaimet asuntojen sisältä. Molemmat autot ovat sittemmin löytyneet.

Lintukankaan Kuukkelinkaaresta viedyn Mercedes-Benzin avaimet varas oli saanut haltuunsa menemällä asianomistajan kertoman mukaan sisään rivitaloasunnon lukitsemattomasta ulko-ovesta.

Samantyyppinen tekotapa toistui Putkinotkon Sepäntieltä viedyn Volkswagenin kohdalla. Tämä auto löysi omistajansa Facebookissa jaettujen yleisövihjeiden perusteella Tyrmisen Evakkotieltä myöhemmin sunnuntaina.

Lisäksi joutsenolaisen yrityksen pihassa paloi sunnuntain vastaisena yönä pakettiauto.

Meillä on useita epäiltyjä eri rikoksiin. Osa on selvinnytkin.

Rikoskomisario Petri Korpisammal vahvistaa, että Joutsenossa on tapahtunut viikon sisään rikoksia ”aika monta”.

— Meillä on useita epäiltyjä eri rikoksiin. Osa on selvinnytkin: Keskuskadulta auton vieneet saatiin kiinni pakomatkalta Parikkalasta.

Joutseno-ryhmässä varoiteltiin jo torstaina asukkaita lukitsemaan ulko-ovensa. Kutsumattomista vieraista oli tehty havaintoja eri puolilla Joutsenon keskustaa.

Väinöntiellä tunkeuduttiin ainakin neljän eri kiinteistön piharakennuksiin ja yhteen asuntoon torstain vastaisena yönä. Varkaiden matkaan lähti alkoholia ja tupakkaa sekä vähäinen määrä irtainta omaisuutta, josta osa on sittemmin löytynyt.

Poliisi kaipaa tunnistusapua ja lisähavaintoja kahdesta nuoresta, hoikasta miehestä, joiden nähtiin poistuvan juosten paikalta.

TIINA MANSIKKA