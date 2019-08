Yksityistiekunnat tyytymättömiä kaupungin tukeen

0

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta sai kesätauon jälkeiseen ensi kokoukseensa käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksia yksityistiekunnilta.

Lautakuntaa lähestyi myös Jänhiälässä sijaitsevan Tervahaudan yksityistien tiekunta, joka on tyytymätön toukokuussa sille myönnettyyn 265 euron avustukseen, josta aurauksen osuus on 160 euroa ja kesäkunnossapidon 105 euroa.

Kokonaispotti ei tiekunnan mukaan kata edes kolmasosaa menneen talven aurauskuluista, saati että siitä riittäisi tien perusparannukseen. Tiekunta haki talviauraukseen 650 euroa sekä kesäkunnossapitoon 2 740 euroa.

Kaupungilla oli tälle vuodelle 237 975 euroa jaettavissa yksityistiekunnille. Avustuksia haettiin yhteensä 602 562 euron edestä. Yksityistiet, jotka eivät ole läpiajoteitä tai muutoin liikenteellisesti merkittäviä, saivat kunnossapitoavustusta tänä vuonna noin 555 euroa per pysyvän asutuksen käyttämä kilometri.

Tervahaudantien tapauksessa tien pituudeksi on huomioitu 480 metriä, koska loppuosa tietä on pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä. Tiekunta ei myöskään hakenut erikseen perusparannusavustusta.

Eilen koolla ollut lautakunta hylkäsi tiekunnan oikaisuvaatimuksen.

TIINA MANSIKKA