Ravikankaan hakkuille lupa

Ravikankaan hakkuut ovat saaneet maisematyöluvan.

Kaupungin lupahakemusta viime kokouksessaan käsitellyt rakennuslupajaosto linjasi, että hakkuut on pyrittävä tekemään alkutalvella, kuitenkin lintujen pesintäajan ja liito-oravan lisääntymisajan ulkopuolella. Aikaa hakkuisiin on kolme vuotta.

Harvennushakkuita tehdään kuudentoista hehtaarin alueella. Uudistus- eli avohakkuun pinta-ala on puolitoista hehtaaria. Samassa yhteydessä korjataan Ravikankaalla viime talvena syntyneet lumituhot ja avataan kaksi uutta väylää frisbeegolfradalle.

Hakkuutähteitä ei jätetä aluetta halkovalle kuntoradalle.

Lupahakemukseen kantaa ottaneen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan yhdistyksen mielestä avohakkuu ei sovi Ravikankaalle. Yhdistys olisi halunnut, että noin puolitoista hehtaaria metsää jätetään suojelualueeksi, jolla talousmetsien käsittelymenetelmästä luovutaan kokonaan.