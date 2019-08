Antti Pasasella kolmen kullan vuosi

0

Antti Pasanen voitti viikonloppuna Suomen mestaruuden petankin trippelikisassa. Trippelin SM-sarjan mestaruudesta kisattiin Turussa, ja Loimaan Petanquen riveissä heittävä Pasanen saavutti vuoden kolmannen SM-kultansa. Aiemmin kaudella mies on heittänyt kultaa yksinpelissä ja sekaduppelissa.

— Tähän mennessä olen osallistunut tänä vuonna seitsemään SM-turnaukseen, joista neljästä on tullut mitali ja niistä kolme kultaa, joten kausi on ollut onnistunut.

Syksyllä miehellä on edessä kansainvälisiä pelejä. Syyskuussa hän osallistuu Bulgariassa EM-kisoihin ja lokakuussa Ranskassa alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin.

— Viime vuonna alle 23-vuotiaiden kisoista tuli pronssia, sitä lähdetään nyt kirkastamaan.

Pasanen on joutsenolaisen petankkiseura Karjala kuulan kasvatti.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Aiemmin aiheesta:

https://www.joutsenolehti.fi/2018/08/22/antti-pasanen-on-edennyt-vuosien-tyolla-petankkinpelaajien-a-luokkaan/

https://www.joutsenolehti.fi/2016/07/10/antti-pasaselle-sm-hopeaa/