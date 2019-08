Aija Rautiolle palkinto terveysliikunnan eteen tehdystä työstä

0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio on palkittu ennakkoluulottomasta ja kunnianhimoisesta työstä terveysliikunnan edistämiseksi. Rautio työskentelee Eksotella.

Palkinnon myönsi valtakunnallinen terveysliikunnan edistämisohjelma Kunnossa kaiken ikää (KKI). Rautiota kuvaillaan palkintoperusteissa rohkeaksi toiminnan naiseksi. Hän näkee liikunnan osana hyvinvointia ja terveydenhuoltoa.

Alusta asti Aija Rautio on ollut mukana KKI-ohjelman valtakunnallisessa liikuntaneuvonnan kehittämisverkostossa. Lappeenrannan liikuntaneuvonnan mallia on levitetty muuallekin maahan.

Raution ansioita on esimerkiksi liikuntaneuvonnan asiakkaille suunnatun BMI-kortin käyttöönotto Etelä-Karjalassa.

Joutsenolaiset muistavat Raution kunnan liikuntasihteerinä.

SARI PULLINEN

Lisätty Aija Raution kuva perjantaina 23.8. kello 13.19.