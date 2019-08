Pääkirjoitus: Tilastot näyttävät omaisuusrikosten vähentyneen

0

Parin viime viikon aikana Facebookin Joutseno-ryhmästä on voinut lukea, kuinka eri puolille Joutsenoa on murtauduttu. Siellä on varoitettu, missä päin on nähty epäilyttäviä kulkijoita, ja kehotettu lukitsemaan ovet.

Keskustelu on myös lähtenyt rönsyilemään esimerkiksi kodinturvajoukkojen perustamiseen tai kymmenen vuotta sitten tapahtuneeseen kuntaliitokseen ja sen osallisuuteen Joutsenon väitetystä kurjistumisesta.

Paras tapa toimia on kuitenkin kuunnella poliisin ohjetta: on hyvä suojata omaisuutensa ja ilmoittaa rikosepäilyistä puhelimitse poliisille, mieluiten verekseltään, jos mahdollista.

Joutseno-lehden viimeviikkoiseen nettikyselyyn vastanneista valtaosa, 78 prosenttia, lukitsi kotinsa ulko-oven aina ja 19 prosenttia yöksi. Vain 3 prosenttia kertoi pitävänsä oven lukitsemattomana.

Tilastokeskuksen kokoamat tiedot viime vuoden omaisuusrikoksista kertovat, että Etelä-Karjalassa poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon tuli eniten näpistyksiä, 1 202, ja toiseksi eniten varkauksia, 1 005.

Kaikkiaan omaisuusrikoksia kirjattiin täällä vähän yli 4 000. Niistä asuntomurtoja oli 61 ja vapaa-ajan asuntomurtoja 30. Koko maassa omaisuusrikosten määrä on laskenut lähes puoleen 2000-luvun alusta.

