Soranotto laajenee Karsturannassa

Hiekan ja soran ottaminen Karsturannassa jatkuu. Lappeenrannan lupalautakunta on myöntänyt YIT:lle maa-ainesluvan.

Uusi ottoalue sijaitsee Rantatien eteläpuolella. Sen pohjoispuolella on entuudestaan Ruduksen soramonttu. Lähimpiin asumuksiin on matkaa 300 metriä.

Seuraavien 15 vuoden kuluessa reilun neljän hehtaarin alueelta on määrä kaivaa yhteensä noin 385 000 kuutiometriä hiekkaa ja soraa.

Maa-aineksia otetaan 5—24 metrin syvyydeltä. Pohjaveden yläpuolelle jätetään neljän metrin syvyinen suojakerros.

Alue palautetaan metsätalouskäyttöön maa-ainesten oton päätyttyä.

TIINA MANSIKKA