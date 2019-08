Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut siirtyvät pois Joutsenosta — suuhygienistin työajasta entistä enemmän menee oikomishoidon potilaisiin

0

Hampaiden oikomishoidon erikoislääkärit ottavat joutsenolaispotilaita vastaan ensi viikosta alkaen vain Eksoten Lappeenrannan keskushammashoitolassa Pohjolankadulla. Lääkäreitten käynnit Joutsenon hammashoitolassa päättyvät.

Eksoten johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen toivoo, että tilanne on väliaikainen, mutta tosiasia on, että oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä on pulaa koko maassa.

— Kaikki kivet ja kannot on käännetty. Kaikista hammaslääkäreistä 14 prosenttia on erikoishammaslääkäreitä ja heistä vain osa oikomishoitoon erikoistuneita, Natunen kertoo.

Lääkärit hoitavat muun muassa oikomishoidon suunnittelun, aloittamisen ja lopettamisen. Oikomishoidon vaatimia töitä on jaettu suuhygienisteille, jotka hoitavat niin sanotut välikäynnit Joutsenon hammashoitolassa.

Suuhygienistit muun muassa huolehtivat kojeiden kontrollikäynneistä, aktivoivat kojeita ja asentavat kiinnikkeitä.

Aikuisten hammaskiven poistoihin aikojen saanti varmaan hankaloituu.

— Heidän työnsä lisääntyvät, ja resurssista menee jatkossa enemmän oikomishoidon tehtäviin. Se näkyy esimerkiksi niin, että aikuisten hammaskiven poistoihin aikojen saanti varmaan hankaloituu. Niitä saa enää samaan malliin kuin ennen, Natunen sanoo.

Joutsenolaisten kulkeminen Lappeenrantaan oikomishoidon erikoislääkärille lisääntyy, mutta Natunen näkee siinä hyvänkin puolen.

— Oikomishoito vaatii koko perheen sitoutumista, ja kun huoltajat ovat käynneillä läsnä, he kuulevat, missä hoidossa ollaan menossa, ja voivat esittää suoraan kysymyksiä.

Joutsenolaisten lisäksi syyskuun alusta Lappeenrannan keskushammashoitolaan ohjataan potilaat myös Lappeenrannasta, Taipalsaarelta, Lemiltä, Luumäeltä ja Savitaipaleelta. Imatralla hoidetaan Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan potilaat.

Tällä hetkellä oikomishoito on kesken noin 1 500 potilaalla. Liki sama määrä odottaa hoitoon pääsyä, ja heitä otetaan sisään kiireellisyysjärjestyksessä.

— En pysty sanomaan, kuinka kauan tämä tilanne jatkuu. Toistaiseksi mennään näin, koska on pakko, mutta katsotaan nyt, kun virkavapaalle jääneet omat oikojamme palailevat töihin, mikä tilanne on silloin, Natunen sanoo.

SARI PULLINEN