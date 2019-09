0

Anolantie on suljettu läpiajoliikenteeltä syyskuun 20. päivään saakka. Syynä on Pylkönojan ylittävän Keskilän sillan uusiminen.

Remontissa vanha silta korvataan uudella teräsputkisillalla.

Destian toteuttaman siltahankkeen kustannusarvio on noin 110 000 euroa. Kyse on joutsenolaisittain ainoasta ELYn tietyökohteesta tänä vuonna.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ