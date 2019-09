Kaksoisraiteen rakennustyöt Joutsenon ja Rauhan välillä käynnistyvät

0

Joutsenon ja Imatran välisen kaksoisraiteen rakennustyöt käynnistyvät. Kaksoisraiteen ensimmäisen alueurakan toteuttajana toimii NRC Group Finland, urakkasopimus allekirjoitettiin tällä viikolla.

Sopimuksen arvo on noin 21 miljoonaa euroa ja sen sisältöön kuuluu nykyisen raiteen perusparannus ja uuden raiteen rakentaminen Joutsenon ja Rauhan välille. Työt starttaavat syyskuun aikana, valmista on määrä puolestaan olla vuonna 2023.

Kaikkiaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan 19 kilometriä uutta raidetta. Urakka on pilkottu kahteen osaan, ja työt alkavat Joutsenon päästä.

Ratahankkeen tiimoilta on jo käynnissä siltaurakoita, kuten Joutsenon uusi alikulkusilta eli Saimaantien ylittävä rautatiesilta, Kesolantien silta ja eläimille tarkoitettu Karjasilta Jänhiälässä. Putkinotkontien ylittävä rautatiesilta puolestaan rakennettiin jo viime syksynä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ