Hevostallille varattiin määräalaa Korvenkylästä

Lappeenrannan kaupunki varasi hehtaarin kokoisen määräalan hevostallin rakentamista varten Korvenkylästä.

Määräalan hakija on yksityishenkilö ja alue sijoittuu Ruisvuoren läheisyyteen Korvenkylässä. Ala on osittain voimasiirtojohtoaluetta ja osittain lievästi viettävää metsämaata. Lähimpään asuttuun rakennukseen on matkaa yli 400 metriä. Alueelle on tieyhteys, mutta tieoikeudet järjestetään riittäviksi lohkomistoimituksessa.

Alan vuosivuokra on noin 300 euroa ja myyntihinta noin 6 000 euroa. Alalle rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ