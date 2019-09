Häiriköt piinaavat Joutsenon torialueella, poliisi lupasi lisätä partiointia ja kaupunki asentaa valvontakamerat

0

Huolestuneen joutsenolaisäidin yhteydenotto sai sekä kaupungin, poliisin että Eksoten reagoimaan Joutsenon keskustassa tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen. Nyt asiasta ovat keskustelleet sekä kaupungin johtoryhmä että Joutsenon alueraati, ja pyörät on pantu pyörimään tilanteen korjaamiseksi.

Päihtyneet ja huumeiden käyttäjät ovat häirinneet torilla ja Kolmen sukupolven puistossa alaikäisiä. Lasten ulottuvilla lojuu myös huumeruiskuja, jotka aiheuttavat heille terveysriskin.

Vanhemmat ovat kertoneet, että heidän on käytävä leikkipuisto läpi ennen kuin lapset voi päästää sinne leikkimään.

Myös nuorista ollaan huolissaan. Nuoret ottavat kontaktia päihteiden käyttäjiin, ja on syytä epäillä, että heille välitetään päihteitä. Kaupat eivät myy alkoholituotteita, jos epäilevät ostajaa välittämisestä.

Häiriöiden hillitsemiseksi ovat lähteneet toimimaan myös sekä poliisi että Eksoten ehkäisevä päihdetyö.

Poliisi on luvannut lisätä partiointia torin alueella. Kaupunki harkitsee hankkivansa uudet turvakamerat torin läheisyyteen. Tällä hetkellä turvakamera löytyy kirjaston katolta, mutta se on niin vanha, ettei välttämättä toimi.

— Raadin omat toimenpiteet ovat vähäiset, koska tämä on poliisiasia, sanoo kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen.

Raati keskusteli myös ryöstelyistä, joiden määrä on lisääntynyt kahden viime vuoden aikana. Turvavartijoiden tulo kauppoihin pari vuotta sitten auttoi tilannetta hetken.

Alueraati järjestää asukastilaisuuden tästä aiheesta Rientolassa vielä syyskuussa.

— Haluamme herätellä vanhempia tietoisuuteen, jotta he puhuisivat lastensa kanssa siitä, mikä on turvallista ja mikä ei, ja missä lapset viettävät iltaansa.

Pulliainen myös toivoo nuorien tajuavan oman vastuunsa ja kunnioittavan kaikkien ihmisarvoa.

— Suurin osa nuorista on kunnollisia, mutta on heitä, jotka ovat kiusanneet torilla kehitysvammaisia ja ahdistelleet nuoria tyttöjä.

Samantyyppisiä häiriöitä on Pulliaisen mukaan myös Lauritsalassa ja Lavolan koululla.

SARI PULLINEN

