Pohjavesien pinnat ovat alhaalla—sateinen syksy nostaisi pohjaveden nousuun

0

Pohjavesien pinnat ovat tavanomaista alempana. Suunta on edelleen alaspäin, ja pinta jatkaa laskua todennäköisesti lokakuulle.

Pohjaveden pinnat ovat Suomen ympäristökeskuksen virallisissa mittauspisteissä noin 20—40 senttimetriä alle keskimääräisen tason.

Muutosta asiaan voi odottaa ainoastaan taivaalta, eli sateista.

— Jos loppusyksy on erityisen sateinen, se voi muuttaa kokonaissadantamäärää tälle vuodelle, sanoo hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Tarvetta olisi noin 100 millimetrin sadannalle, jonka myötä maaperään kosteusolot alkaisivat normalisoitua.

Myös kasvillisuus vaikuttaa osaltaan pohjaveden muodostumiseen. Kasvukauden ollessa käynnissä kasvillisuus käyttää pääosan sadannasta, eikä pohjavettä pääse muodostumaan.

— Kun kasvukausi loppuu, pohjavettä alkaa muodostua. Yleensä tämä asettuu syys—lokakuun ajalle.

Pohjavesien kannalta alhaiset lukemat jatkuvat toista vuotta. Myös viime syksynä pohjavedet olivat alhaalla kuivasta ja kuumasta kesästä johtuen.

Runsasluminen talvi auttoi tilannetta jonkin verran. Kuivan ja vähäsateisen kevään myötä lumi kuitenkin haihtui jossain määrin, eikä valunut sateiden myötä maaperään.

Sadanta on ollut vähäistä. Kesä—elokuun sadanta on Ilmatieteen laitoksen seurannan mukaan ainoastaan reilut 130 millimetriä. Määrä on selvästi keskiarvoa alhaisempi.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ