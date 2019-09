Syksy ajaa linnut liikkeelle — kiinnostavatko muuttajien touhut?

0

Maaseudun rauhan rikkoo nyt eri puolilla Joutsenoa syysmuuttoon valmistautuvien hanhien kaakatus.

BirdLife Suomen Tiira-tietokantaan on viikon sisään ilmoitettu lukuisia havaintoja monituhatpäisistä valkoposkihanhiparvista eri puolilta Joutsenoa, ennen muuta Konnunsuolta ja muualta alapitäjiltä. Muistakin hanhilajeista ja muuttolinnuista on tehty havaintoja mutta selvästi pienemmissä parvissa.

Hanhien parveilu on houkutellut levähdysalueille myös petolintuja. Konnunsuolla bongattiin viikko sitten parhaimmillaan kahdeksan merikotkaa samalla kertaa, Leppälässäkin seitsemän.

