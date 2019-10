Taidetta Lasten ja nuorten taloihin

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Lasten ja nuorten taloihin Lappeenrannassa ja Imatralla on hankittu taidetta.

Lappeenrannan ja Imatran nuorisovaltuustot kävivät läpi Lasten ja nuorten talojen tilat syksyllä 2018. Nuorten ehdotusten pohjalta Kaakon taide järjesti vapaan ideahaun alueen taiteilijoille. Näiltä saatiin yli 30 ehdotusta, joista nuorisovaltuutetut valitsivat toteutettavat teokset.

Yksi Lappeenrannan Lasten ja nuorten talon teoksista on joutsenolaislähtöisen kuvataiteilijan Leena Katriina Ehrlingin käsialaa. Eläinaiheinen seinämaalaus vastaanottaa tulijan ensimmäisen kerroksen portaikossa ja kuljettaa tämän toisen kerroksen pitkän käytävän läpi. Ehrlingin akustiikkalevyille maalamat eläinaiheiset teokset on sijoitettu yhteiskäytössä oleviin asiakastiloihin.

Taideteokset julkistettiin aiemmin tällä viikolla Imatralla. Lappeenrannassa julkistustilaisuus pidetään 16. lokakuuta.

Teosten toteuttamisen ovat mahdollistaneet opetus-ja kulttuuriministeriön ja Karjalan Kulttuurirahaston rahoittamat hankkeet ja Flowrox Oy.