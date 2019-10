Kommentti: Vanhemmat tarvitsevat tukea kasvatustehtävässään

0

Ei ole yhteiskunnan ja poliisin asia huolehtia nuorista, vaan vanhempien. Tätä totuutta eri yhteyksissä toistetaan, ja niin toistettiin myös Joutsenossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa joutsenolaiset asukkaat ja toimijat sekä viranomaiset etsivät yhdessä keinoja rauhoittaa keskustan järjestyshäiriöitä.

Vanhempien vastuulla lapset tietysti pitkälti ovatkin, mutta vanhemmat tarvitsevat vaativaan kasvatustehtäväänsä myös tukea.

Elämä kolhii meitä kaikkia. Kun vanhemmat ovat heikoilla, tarvitaan apuun paitsi lähipiiriä myös yhteiskuntaa: neuvoloita, koulu- ja työterveydenhuoltoa, mielenterveyspalveluita, sosiaalitoimea, poliisia.

Jos äiti tai isä on masentunut tai sairas, hänen parhaatkaan ponnistelunsa eivät saata riittää pitämään nuorta hyvillä teillä.

Nuori tyttö muistutti keskustelutilaisuudessa, että torilla voi riehua sellainenkin nuori, jolle on asetettu kotiintuloajat. Se on viisaasti sanottu. On helppoa väittää, etteivät vanhemmat välitä. Jotkut tosiaan eivät välitäkään, mutta vielä useammat eivät vain pysy nuortensa elämästä perillä, vaikka haluaisivat ja yrittäisivät.

Ja kun nuori täyttää 18 vuotta, vanhempien keinot puuttua lastensa elämään vain vähenevät.

SARI PULLINEN