Mielipidekirjoitus: Joutsenon hyvinvointiaseman puolesta kerätään nimiä adressiin

Eksote eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on kovien säästöpaineiden edessä. On mietittävä hyvin monenlaisia ratkaisuja suuren alijäämän kattamiseksi.

Varmaankin kaikki mahdollinen on käytävä läpi ja etsittävä parhaat ja tuloksia tuottavat ratkaisut. Tässä kohtaa meidän joutsenolaisten valtuutettujen syvä huoli herää hyvinvointiasemamme (entinen terveyskeskus) tulevaisuudesta.

Meille tämä lähipalvelu on tärkeä monessakin mielessä. Hyvinvointiasema sijaitsee meille joutsenolaisille kohtuullisen matkan päässä ja helposti saavutettavissa, ja lääkäriin pääsee lyhyessä ajassa. Myös laboratorio, terveydenhoitajan vastaanotto ja fysikaalinen hoito ovat tärkeitä palveluja.

Harmi vain, että röntgeniin täytyy mennä keskussairaalaan asti, sekin oli aikaisemmin Joutsenossa. Julkisen liikenteen yhteydet kaupungin keskustaan ovat heikot ja kesäaikaan lähes olemattomat. Tämäkin seikka puoltaa oman hyvinvointiasemamme sijaintia Joutsenossa.

Tämä yhteinen huoli sai meidät joutsenolaiset valtuutetut toimimaa n asian hyväksi. Keräämme nimiä asian puolesta adressin muodossa seuraavissa paikoissa: Joutsenon apteekki, Joutsenon S-Market, K-Market Pirana keskustassa ja K-Market Pulpilla, lisäksi myös Iso Eväs Korvenkylässä.

Toivomme laajaa osallistumista asian puolesta allekirjoituksin niin päättäjien kuin hyvinvointiaseman vaikutusalueen asukkaiden keskuudessa. Aika, jolloin nimiä voi laittaa, on 8.—19. lokakuuta 2019. Sen jälkeen adressit luovutetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päätöksentekijöille.

Näillä ajatuksilla

Riitta Munnukka (kesk.), Risto Kakkola (sd.), Jani Mäkelä (ps.), Tuija Maaret Pykäläinen (vihr.), Juha Turkia (ps.), Antti Arminen (kesk.), Karoliina Ahtiainen (kesk.)

Kirjoittajat ovat Lappeenrannan kuntapäättäjiä.

