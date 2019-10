Minialbumin juuri julkaissut The Solar Apparatus Nuijamieheen

0

Proge täyttää kulttuuritila Nuijamiehen lauantaina 9. marraskuuta, kun Matti Mikkolan luotsaama Saimaa ja vahvasti joutsenolaislähtöinen The Solar Apparatus esiintyvät Valtakadulla sijaitsevassa vanhassa elokuvateatterissa.

Progressiivista folkia esittävässä The Solar Apparatuksessa soittavat Joutsenosta kotoisin olevat Tero Anttonen, Ilja Kaskimaa, Lauri Kuosa, Juuso Partanen (kuvassa), Jarno Rossi, Jouni Toivanen ja Otto Venäläinen sekä lappeenrantalaislähtöinen Aatu Ylirahko.

2008 perustetun yhtyeen kolmas albumi, EP nimeltä Dark Side of The Sun, ilmestyi tänään.

Tehosekoittimesta tuttu Mikkola on 2000-luvulla säveltänyt musiikkia useille eturivin suomalaisartisteille kuten Ellipsille, Paula Vesalalle, Kaija Koolle, Lauri Tähkälle, Teflon Brothersille, Jari Sillanpäälle, Vesa-Matti Loirille, Tiktakille ja Paula Koivuniemelle.

Progressiivista rockia esittävä Saimaa on kahminut palkintoja viime vuosina. Viime keväänä Pyhimykseltä ja Saimaalta ilmestyi yhteisalbumi, joka nousi heti ensimmäisellä ilmestymisviikollaan Suomen virallisen listan kärkikymmenikköön.

Lippuja täysi-ikäisille rajoitetulle keikalle myy Ticketmaster.