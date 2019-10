Pulpin tehtaan avoimet ovet toivat tehtaalle tungoksen

0

Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalla oli tänään tungosta, kun tehdas järjesti avoimet ovet Joutsenon sellutehtaan 110-vuotisen historian tiimoilta. Pulpilla esiteltiin muun muassa tehdasaluetta, massatehdasta, sellun kuivaamoa ja Metsä Groupin muita yhtiöitä tuotteineen. Esillä oli myös pienimuotoinen näyttely tehtaan vuosikymmenistä.

Tehtaan käyttöpäällikkö Niko Tuhkanen kertoi ja kierrätti vieraita massatehtaalla. Päähuomion vei suuret DD-pesurit, joilla sellumassa pestään.

— Kyllä on koneiden koko tuplaantunut sitten 1970-luvun, kuului huomio yleisöstä.

Tuhkanen vahvisti havainnon ja ja totesi Joutsenon massatehtaan olevan kohta parinkymmenen vuoden ikäinen.

— Uudella Äänekosken tehtaalla laitteisto on vielä tuplasti tätä suurempi, hän kertoi.

Esillä oli myös työkoneita, jotka kiinnostivatkin isompia ja pienempiä vieraita.

— No isot koneethan ne kiinnostaa, vahvisti imatralainen Jussi Oksala poikansa Miska Mäkelän (3,5) puolesta.

Olli-Pekka Härmä